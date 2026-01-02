MPS convoca l'assemblea straordinaria il 4 febbraio per modifiche allo statuto

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha convocato un'2026, alle ore 14:30, in unica convocazione, per deliberare una serie di modifiche dello Statuto sociale.In particolare, all'ordine del giorno ci sono le modifiche di: i) articoli 13 comma 3, lett. e) e 14 comma 5 con previsione della facoltà dell'assemblea ordinaria di; ii) articolo 15 commi 2, 3, 5, 6 e 7 e correlata modifica dell'art.17 comma 4 con previsione delladi candidati per il rinnovo dell'organo; iii) articolo 15 comma 10 relativamente alla sostituzione degli amministratori in corso di mandato; iv) articolo 15 comma 1 relativamente alla rieleggibilità degli amministratori e conseguente abrogazione dell'articolo 20 comma 3 dello statuto che prevede laprevisto dal suddetto articolo 15 comma 1 oggetto di abrogazione; v) articoli 17 comma 2 lettera j), 18 comma 2 e 21 commi 2 e 3 con previsione della facoltà del consiglio di amministrazione di nominare il presidente e uno o due vice presidenti (di cui uno con funzioni vicarie), qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; vi) articolo 25 comma 8 con previsioni relative all'ipotesi in cui sia presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale; vii) articolo 31 comma 1 lett. a) e lett. b) relativamente alla riduzione alla quota minima di legge della percentuale degli utili da destinare a riserva legale e all'eliminazione della riserva statutaria.Gli azionisti potranno partecipare. L'efficacia delle proposte di modifica statutaria è subordinata - oltre che al voto favorevole da parte dei soci - anche all'approvazione da parte della Banca Centrale Europea.