Mutares amplia la presenza in Nord America con l'acquisizione di Greer Steel

Mutares

(Teleborsa) -, holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha, fornitore di nastri di acciaio laminati a freddo con sede a Dover, Ohio, Stati Uniti, da Greer Industries. L'operazione segna un passo importante nell'espansione del segmento Engineering & Technology di Mutares e della sua presenza in Nord America.Nel 2024, Greer Steel ha spedito oltre 18.000 tonnellate di prodotto, con il. L'azienda impiega circa 110 persone. La clientela di Greer Steel spazia nei settori automobilistico, dei centri di assistenza, della ferramenta, degli utensili manuali e dello stampaggio, con il settore automobilistico che rappresenta il 60% del fatturato del 2024.L'acquisizione di Greer Steel è una mossa strategica per Mutares, aprendo. Mutares supporterà la trasformazione di Greer Steel attraverso miglioramenti operativi, ottimizzazione delle scorte e investimenti mirati."Le competenze tecniche e i solidi rapporti con i clienti di Greer Steel ne fanno una piattaforma ideale per un'ulteriore crescita - ha commentato- Non vediamo l'ora di supportare il team nello sviluppo del suo pieno potenziale e di beneficiare delle favorevoli tendenze di mercato nell'attuale contesto commerciale statunitense, che rafforzeranno ulteriormente la posizione competitiva dell'azienda".