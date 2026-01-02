Mutares amplia la presenza in Nord America con l'acquisizione di Greer Steel

(Teleborsa) - Mutares
, holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha completato l'acquisizione di Greer Steel
, fornitore di nastri di acciaio laminati a freddo con sede a Dover, Ohio, Stati Uniti, da Greer Industries. L'operazione segna un passo importante nell'espansione del segmento Engineering & Technology di Mutares e della sua presenza in Nord America.
Nel 2024, Greer Steel ha spedito oltre 18.000 tonnellate di prodotto, con il 96% delle vendite negli Stati Uniti e il 4% in Canada
. L'azienda impiega circa 110 persone. La clientela di Greer Steel spazia nei settori automobilistico, dei centri di assistenza, della ferramenta, degli utensili manuali e dello stampaggio, con il settore automobilistico che rappresenta il 60% del fatturato del 2024.
L'acquisizione di Greer Steel è una mossa strategica per Mutares, aprendo opportunità di cross-selling con i clienti del settore automobilistico
. Mutares supporterà la trasformazione di Greer Steel attraverso miglioramenti operativi, ottimizzazione delle scorte e investimenti mirati.
"Le competenze tecniche e i solidi rapporti con i clienti di Greer Steel ne fanno una piattaforma ideale per un'ulteriore crescita - ha commentato Johannes Laumann, CIO di Mutares
- Non vediamo l'ora di supportare il team nello sviluppo del suo pieno potenziale e di beneficiare delle favorevoli tendenze di mercato nell'attuale contesto commerciale statunitense, che rafforzeranno ulteriormente la posizione competitiva dell'azienda".