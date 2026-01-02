Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:29
25.196 -0,21%
Dow Jones 18:29
48.228 +0,34%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

Piazza Affari: andamento tentennante per il FTSE Italia All-Share Financials, che cresce senza forza

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento tentennante per il FTSE Italia All-Share Financials, che cresce senza forza
Il FTSE Italia All-Share Financials procede a piccoli passi, avanzando a 40.174,55 punti.
Condividi
```