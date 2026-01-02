RES ottiene 527 mila euro da Regione Molise per ricerca con Università Federico II

Recupero Etico Sostenibile

(Teleborsa) -(RES), società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, ha comunicato che laha concesso alla Res S.p.A. ile all'Università degli Studi di Napoli Federico II di 397 mila euro per la realizzazione del programma di investimenti per il progetto denominato "La radiografia muonica per il landfill mining".A fronte di un investimento complessivo (tra i due partner) di 1,247 milioni di euro, il programma prevede quindi agevolazioni pari a 924 mila euro comeper lo sviluppo delle attività di Ricerca e sviluppo sperimentale."La nostra missione, fin dal 1989, è stata quella di gestire i rifiuti privilegiando strategie di recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali - commenta l'- Questo progetto spinge questa visione oltre lo stato dell'arte, applicando per la prima volta la radiografia muonica - una tecnologia di precisione derivata dalla fisica delle particelle - per l'indagine stratigrafica delle discariche e in generale dei siti da bonificare. Riuscire ad avere una ricostruzione puntuale agevolerà le fasi di recupero dei materiali e in tal modo la discarica da sito terminale sarà sempre più inserita in un contesto circolare".