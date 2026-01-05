Aeroporto di Bologna, 2025 da record con 11,1 milioni di passeggeri

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha concluso il miglior anno della propria storia, arrivando. Il Marconi ha infatti registrato 11.126.959 passeggeri nel 2025, pari ad una crescita del 3,4% sul 2024.Dopo un inizio d'anno molto positivo, con incrementi di passeggeri anche sopra il 10% (a febbraio e marzo) e una lieve, l'avvio della programmazione dei voli nella winter ha visto un nuovo importante aumento dei passeggeri che ha più che compensato la flessione di parte della summer, si legge in una nota.L'aeroporto ha superato il: da aprile ad ottobre. In particolare agosto, con 1.108.983 passeggeri, è stato il mese più trafficato del 2025, mentre domenica 22 giugno è stata la giornata più "volata" dell'anno, con 40.091 passeggeri tra arrivi e partenze.Riguardo ai dati dell'anno, nel 2025 i passeggeri su volisono stati 2.720.304, in crescita del 2,4% sul 2024, mentre i passeggeri su volisono stati 8.406.655, in aumento del 3,7% sul 2024. Complessivamente, si sono registrati oltre 360.000 i passeggeri in più rispetto ai dati del 2024. Iannuali sono stati 78.931, in crescita dell'1,7% sul 2024, mentre leper via aerea sono state 43.951 tonnellate in calo del 3,3%.Nella classifica delledel 2025 troviamo Catania, Tirana e Barcellona ai primi tre posti, come nel 2024. Nella top ten troviamo quindi: Palermo e Parigi Charles de Gaulle (che confermano le posizioni del 2024), Istanbul (che sale di una posizione), Madrid (-1 posizione), Bucarest (+1 posizione), Londra Heathrow (-1 posizione) e Cagliari (+3 posizioni).Con riferimento ai dati del solo2025, i passeggeri del Marconi sono stati 780.874, per una crescita dell'8,9% sullo stesso mese del 2024. I passeggeri su voli nazionali sono stati 185.417 (+7,9% su dicembre 2024), quelli su voli internazionali 595.457 (+9,2% su dicembre 2024). I movimenti aerei del mese sono stati 5.778, pari ad un incremento del 6,1% su dicembre 2024, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.458 tonnellate, in decrescita del 3,8%. Le destinazioni preferite del mese di dicembre 2025 sono state: Catania, Tirana, Barcellona, Madrid, Parigi CDG, Palermo, Bucarest, Istanbul, Londra Heathrow e Casablanca.