Apollo supporta la strategia di espansione di QXO

(Teleborsa) - Un gruppo di investitori guidato da Apollo Global Management
avrebbe accettato di investire oltre 1 miliardo di dollari
in QXO
, per supportare la strategia di acquisizione
da parte dell'azienda di distribuzione di prodotti per l'edilizia in Nord America. Lo affermano fonti vicine alla situazione.
Il finanziamento per la società, guidata da Brad Jacobs, avverrà in azioni privilegiate convertibili
, hanno aggiunto le fonti che hanno precisato che il prezzo di conversione iniziale in azioni ordinarie sarà di 23,25 dollari per azione, circa il 18% in più rispetto al prezzo di chiusura di QXO di venerdì, pari a 19,72 dollari.
Una condizione importante per ottenere il finanziamento è che QXO lo utilizzi per acquisire almeno un'azienda entro metà luglio
, hanno affermato le fonti.