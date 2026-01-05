Apollo supporta la strategia di espansione di QXO

Apollo Global Management

QXO

(Teleborsa) - Un gruppo di investitori guidato daavrebbe accettato diin, per supportare lada parte dell'azienda di distribuzione di prodotti per l'edilizia in Nord America. Lo affermano fonti vicine alla situazione.Il finanziamento per la società, guidata da Brad Jacobs, avverrà in, hanno aggiunto le fonti che hanno precisato che il prezzo di conversione iniziale in azioni ordinarie sarà di 23,25 dollari per azione, circa il 18% in più rispetto al prezzo di chiusura di QXO di venerdì, pari a 19,72 dollari.Una condizione importante per ottenere il finanziamento è che QXO lo utilizzi per, hanno affermato le fonti.