BestBe Holding, nuovo POC da 3,6 milioni di euro con FG Monaco Group

Bestbe Holding

(Teleborsa) - Il CdA di, holding di partecipazioni sospesa dalle negoziazioni su Euronext Milan, ha deliberato l'approvazione e la sottoscrizione di un accordo di investimento con FG Monaco Group, società d'investimento privata con sede a Monaco, avente ad oggetto un programma di finanziamento della società mediante l'. Il prestito obbligazionario convertendo sarà costituito da obbligazioni convertibili, ciascuna avente valore nominale unitario pari a 10.000 euro, convertibili in azioni ordinarie di BBH, da emettersi in più tranche, per un, riservato a investitori professionali. L'operazione darà esecuzione all'accordo di investimento sottoscritto tra la società e l'investitore e si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative volte al rafforzamento della struttura finanziaria della società e al supporto delle attività operative e strategiche previste dal piano industriale, si legge in una nota.Viene precisato che il CdA ha preso atto che la società ha sottoscritto a dicembre 2024 un accordo di investimento con, che ha previsto l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile per un importo complessivo massimo pari a 6,3 milioni di euro, in sostituzione del precedente POC ABO. L'accordo con Tenet è divenuto efficace ed è stato parzialmente eseguito, con l'emissione delle prime tranche. Nel 2025, Tenet ha successivamente esercitato le facoltà previste dal relativo accordo di investimento, comunicando la propria. La società ha pertanto preso atto della cessazione dell'operatività del POC Tenet, senza che ciò abbia comportato la prosecuzione dell'erogazione delle tranche originariamente previste.A seguito della cessazione del rapporto con Tenet, il CdA ha avviato un nuovo processo di individuazione di soluzioni finanziarie alternative, funzionali a preservare la continuità aziendale e a supportare i programmi di sviluppo del gruppo BBH. All'esito di tale processo il CdA, su indicazione del socio Ubilot, ha individuato in FG Monaco Group un