UniCredit lancia su Borsa Italiana bond retail cumulative callable al 6%

UniCredit

(Teleborsa) - "Le recenti emissioni e il turnover che si registra sul mercato obbligazionario italiano testimoniano come gli investitori siano alla ricerca di soluzioni che possano garantire una protezione del capitale e un contestuale rendimento".presenta oggi unadirettamente negoziabile sul mercato MOT e Bond-X di Borsa Italiana, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio.La nuova emissione di UniCredit, spiega una nota di Piazza Gae Aulenti, ha una, prevede la possibilità di rimborsoanticipato (callability) annuale su facoltà dell’emittente a partire dal quinto anno di vita e corrisponde un, pagato in un’unica soluzione alla scadenza o alla data di rimborso anticipato.A titolo di esempio, se l’obbligazione venisse rimborsata alla prima occasione utile, cioè al quinto anno (marzo 2031), l’importo di rimborso sarebbe pari al valore nominale (1.000 Euro) oltre a un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per cinque anni, pari quindi al 30% (300 Euro lordi per ogni obbligazione). Se invece, per esempio, venisse richiamata al decimo anno, il valore di rimborso sarebbe uguale a 1.000 Euro oltre a 6% moltiplicato per dieci (600 Euro). Se non dovesse scadere anticipatamente, a scadenza nel marzo 2046 il rimborso sarà pari al valore nominale (1.000 Euro) oltre a un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per 20 anni, pari quindi al 120% (1200 Euro lordi per ogni obbligazione).Dal 9 al 27 marzo, inoltre, in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT e Bond-X), l’obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al 100% del Prezzo di Emissione.Ilè IT0005698458.Ile l’investimento minimo sono pari a 1.000 Euro.La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit e sarà quindi possibile rivendere l’obbligazione prima della naturale scadenza. Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale. Durante la vita dell'obbligazione il prezzo di mercato seguirà le condizioni di mercato e potrà essere differente e anche significativamente inferiore rispetto al valore nominale.Questa iniziativa, si legge, si inserisce all'interno della strategia complessiva di UniCredit, che punta a essere un emittente one-stop shop, offrendo agli investitori italiani un'ampia gamma di soluzioni finanziarie, dai prodotti più dinamici e rischiosi, come i prodotti a leva, fino alle obbligazioni, rispondendo quindi alle diverse esigenze degli investitori. In questo momento è possibile trovare sui mercati di Borsa Italiana oltre 7.000 diversi prodotti, negoziabili sul mercato secondario da parte di investitori individuali, consulenti finanziari e gestori. UniCredit continua a perseguire l'obiettivo di offrire soluzioni innovative e competitive per soddisfare le esigenze degli investitori, contribuendo in modo significativo alla diversificazione e alla crescita dei portafogli di investimento.Con questa terza emissione in negoziazione diretta nel 2026, UniCredit "desidera offrire agli investitori una nuova opportunità di accesso al mercato obbligazionario, tornato a essere un’asset class di assoluta importanza nei portafogli degli investitori".