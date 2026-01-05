CDP, COFIDES e FEI entrano in Vesper Next Generation Infrastructure Fund I

(Teleborsa) -. annuncia chegestito dasono entrate a far parte della propria base di investitori istituzionali con un impegno rispettivamente pari a 35 milioni di euro e 50 milioni di euro. Questa partecipazione strategica rafforza la fiducia nell'approccio distintivo del Fondo agli investimenti infrastrutturali value-add in Europa. Ilha inoltre incrementato ulteriormente la propria la propria quota di partecipazione nel Fondo, portando l'impegno complessivo a 100 milioni di euro.Creato per cogliere le opportunità emergenti nelle infrastrutture di nuova generazione nelsegmento mid-market europeo, il Fondo ha mobilitato con successo un significativo capitale istituzionale e prosegue una disciplinata strategia di investimento in asset allineati a trend strutturali di lungo periodo., tra cui: energia pulita, digitale e distribuita; mobilità decarbonizzata e logistica connessa; infrastrutture digitali incentrate su controllo e gestione europea; e infrastrutture socialisostenibili. Queste priorità tematiche riflettono sia i forti fattori trainanti della domanda sia il potenziale di rendimento corretto per il rischio in settori fondamentali per il programma di crescita sostenibile dell'Europa.Ad oggi,in qualità di advisor dell'Alternative Investment Fund Manager del Fondo, ha analizzato a partire dal primo trimestre 2023, oltre 370 opportunità di investimento. Questo processo ha portato allaRAD-x (marzo 2024), EAG Bioenergy (ottobre 2024), SAF (aprile 2025), BioHold (giugno 2025), Thésée (luglio 2025) e Terakraft (agosto 2025). Nell'ambito della più ampia strategia di sviluppo, il Fondo ha in valutazione da 2 a 4 ulteriori investimenti con l'obiettivo di raggiungere un portafoglio complessivo di 8-10 società."Siamo lieti di vedere Gruppo CDP e COFIDES – ha dichiarato– affiancarsi agli altri grandi investitori istituzionali; il loro impegno, unitamente al supporto aggiuntivo del FEI, rafforza la capacità del Fondo di sostenere investimenti infrastrutturali in grado di generare valore economico, ambientale e sociale nel lungo periodo"."Questo closing intermedio – ha dichiarato– conferma ulteriormente la solidità della strategia del Fondo e dimostra il crescente interesse da parte di investitori istituzionali di primario livelloper la strategia paneuropea di creazione di valore del Fondo quale strumento per realizzare investimenti infrastrutturali sostenibili in tutta Europa".