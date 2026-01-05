Piazza Affari: al centro degli acquisti Tenaris

produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas

FTSE MIB

Tenaris

azienda che opera nel settore siderurgico

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,98%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di medio periodo dell'ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 17,18 Euro. Supporto a 17. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 17,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)