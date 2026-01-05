Venezuela, Trump rivendica il controllo e minaccia Messico e Colombia

(Teleborsa) -. Con queste parole il Presidente americanomette fine ad una querelle di due giorni fra la resistenza del regime chavista e l'amministrazione USA, seguita aled allae della moglie, ora in stato d'arresto presso una rinomata prigione di Brooklyn, conosciuta come la Guantanamo di New York.Parlando a bordo dell'Air Force One,. "La Colombia è governata da un uomo malato, ma non lo farà ancora per molto tempo: l'operazione Colombia mi sembra una buona idea", ha affermato il Presidente, minacciando anche il Messico per traffico di droga e immigrazione clandestina, che dice essereTrump ha lanciato avvertimenti anche alla vice di Maduro,, postasi alla guida del Paese dopo esser stata investita dalla Corte Suprema venezuelana come presidente ad interim ed aver ottenuto il supporto dell'esercito venezuelano. ", probabilmente più alto di quello di Maduro", ha detto il tycoon.Il primo a mettereera stato il segretario di Stato americano, che ha avuto un ruolo da protagonista nel blitz che ha portato alla caduta di Maduro. Rubio, spiegando che oggi in Venezuela ci sono persone "che possono effettivamente apportare dei cambiamenti", ha precisato che un governo venezuelano legittimo potrà nascere solo dopo un periodo di transizione e un'elezione. Al momento, sono gli Stati Uniti alla guida del Venezuela.Trump,e Premio Nobel per la pace, ha riaffermato anche la Dottrina Monroe, battezzandolain omaggio al suo nome, tornando ad ipotizzare anche laper motivi di sicurezza nazionale. Sempre quei motivi che hanno giustificato il suo intervento a sorpresa in Venezuela, senza passare per il Parlamento.L'ipotesi diha già creato un. "Ci aspettiamo il pieno rispetto dell'integrità territoriale del nostro Regno", ha chiarito l'ambasciatore danese, dopo un, moglie del vice capo di gabinetto di Trump, Stephen Miller, in cui mostrava la Groenlandia con la bandiera a stelle e strisce.E mentre si consumano le, si attende l'apertura dei, da cui ci si attende una certa volatilità oggi e nei prossimi giorni, dopo chele vicende che si consumano in America Latina.sui mercati internazionali, dopo ilsulle quote produttive, poiché non si ritiene che la questione Caracas avrà impatto su un mercato atteso in surplus, tanto più che lìattuale produzione veneguelana si aggira appena sugli 800mila barili al giorno.