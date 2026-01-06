Agricoltura, UE apre a maggiori risorse per PAC. Meloni: Bene anticipo fondi

(Teleborsa) -ha annunciato oggi un, approntando risorse nel prossimoper complessiviper garantire "un reddito equo" agli agricoltori e "garantire la sicurezza alimentare". La proposta di Bruxelles consentirà anchedi euro, con lo scopo di sostenere gli agricoltori.A tale scopo, la UE haa discutere misure e soluzioni finanziarie per rendere più competitivo il settore primario e dare una migliore attuazione al piano "Vision for Agriculture and Food". I Commissari europei Christophe Hansen, Maros Sefcovic e Oliver Varhelyi hanno convocato un, per discutere del futuro dell'agricoltura e della sicurezza alimentare in Europa e delineare le prospettive per il 2026."La riunione - spiega la Commissione europea -e del settore alimentare nell'Unione europea, ad un anno dal lancio del programma 'Vision for Agriculture and Food'. La riunione offrirà anche, con un dialogo sul bilancio pluriennale della UE, concepito per sostenere gli obiettivi della PAC".L'incontro consentirà inoltre di mettere a punto "varie opportunità e potenzialità sinergiche" per l'agricoltura, "discutere le azioni e le possibilidegli agricoltori europei" e fare delle, in modo da garantire che l'agricoltura rimanga un settore prioritario nella politica dell'UE".di modificare, come richiesto dall’Italia, la proposta di nuovo quadro finanziario pluriennale per renderedi euro per la Politica Agricola Comune", ha commentatoè lain seguito alla convocazione del vertice sulla PAC."Assieme alle risorse aggiuntive assegnate lo scorso novembre per venire incontro alle richieste del Parlamento Europeo - afferma - quest'iniziativa non solo raggiunge l’obiettivo di, come richiesto dagli agricoltori italiani ed europei, ma. Si tratta di un passo in avanti positivo e significativo nel negoziato che porterà al nuovo bilancio UE, che dimostra che la linea di buon senso a sostegno dell’agricoltura europea portata avanti con determinazione dal Governo italiano trova sempre maggiore ascolto a Bruxelles".