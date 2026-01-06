Agricoltura, UE apre a maggiori risorse per PAC. Meloni: Bene anticipo fondi

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha annunciato oggi un maggior sostegno finanziario alla politica agricola comune (PAC)
, approntando risorse nel prossimo bilancio pluriennale
per complessivi 293,7 miliardi
per garantire "un reddito equo" agli agricoltori e "garantire la sicurezza alimentare". La proposta di Bruxelles consentirà anche l’accesso anticipato a risorse di medio periodo per circa 45 miliardi
di euro, con lo scopo di sostenere gli agricoltori.
A tale scopo, la UE ha invitato i Ministri dell'Agricoltura europei
a discutere misure e soluzioni finanziarie per rendere più competitivo il settore primario e dare una migliore attuazione al piano "Vision for Agriculture and Food". I Commissari europei Christophe Hansen, Maros Sefcovic e Oliver Varhelyi hanno convocato un incontro a Bruxelles per domani, 7 gennaio 2026
, per discutere del futuro dell'agricoltura e della sicurezza alimentare in Europa e delineare le prospettive per il 2026.
"La riunione - spiega la Commissione europea - farà il punto sulla situazione dell'agricoltura
e del settore alimentare nell'Unione europea, ad un anno dal lancio del programma 'Vision for Agriculture and Food'. La riunione offrirà anche l'opportunità di riflettere sulle principali istanze sollevate di recente dagli agricoltori
, con un dialogo sul bilancio pluriennale della UE, concepito per sostenere gli obiettivi della PAC".
L'incontro consentirà inoltre di mettere a punto "varie opportunità e potenzialità sinergiche" per l'agricoltura, "discutere le azioni e le possibili misure per aumentare la competitività
degli agricoltori europei" e fare delle scelte per il bilancio pluriennale
, in modo da garantire che l'agricoltura rimanga un settore prioritario nella politica dell'UE".
"Accolgo con soddisfazione la decisione della Commissione Europea
di modificare, come richiesto dall’Italia, la proposta di nuovo quadro finanziario pluriennale per rendere disponibili, già dal 2028, ulteriori 45 miliardi
di euro per la Politica Agricola Comune", ha commentatoè la Premier Giorgia Meloni
in seguito alla convocazione del vertice sulla PAC.
"Assieme alle risorse aggiuntive assegnate lo scorso novembre per venire incontro alle richieste del Parlamento Europeo - afferma - quest'iniziativa non solo raggiunge l’obiettivo di confermare anche per il futuro il livello attuale di finanziamento
, come richiesto dagli agricoltori italiani ed europei, ma mette a disposizione risorse aggiuntive
. Si tratta di un passo in avanti positivo e significativo nel negoziato che porterà al nuovo bilancio UE, che dimostra che la linea di buon senso a sostegno dell’agricoltura europea portata avanti con determinazione dal Governo italiano trova sempre maggiore ascolto a Bruxelles".