Milano 14:37
45.995 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:37
10.112 +1,07%
Francoforte 14:37
24.956 +0,35%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un misero +0,5%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10.083,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.945,6. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10.221,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
