Milano 14:41
45.987 +0,30%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:41
10.108 +1,03%
Francoforte 14:41
24.946 +0,31%

Francoforte: andamento sostenuto per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Francoforte: andamento sostenuto per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di motori aeronautici, che lievita del 2,84%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MTU Aero Engines più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 387,9 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 376,2. L'equilibrata forza rialzista di MTU Aero Engines è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 399,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```