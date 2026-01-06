Londra: performance negativa per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Metlen Energy & Metals
, con una flessione del 2,99%.
Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Metlen Energy & Metals
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 44,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,17. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 46,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)