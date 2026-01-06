Milano 14:48
Londra: performance negativa per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Metlen Energy & Metals, con una flessione del 2,99%.

Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di Metlen Energy & Metals è in rafforzamento con area di resistenza vista a 44,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,17. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 46,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
