Londra: balza in avanti Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding industriale operante nei settori energia e metallurgia
, con una variazione percentuale del 2,17%.
La tendenza ad una settimana di Metlen Energy & Metals
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Metlen Energy & Metals
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 34,67 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 35,62 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 34,08.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)