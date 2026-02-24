Milano 14:13
46.522 -0,38%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:13
10.680 -0,05%
Francoforte 14:13
24.951 -0,16%

Londra: balza in avanti Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, con una variazione percentuale del 2,17%.

La tendenza ad una settimana di Metlen Energy & Metals è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Metlen Energy & Metals, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 34,67 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 35,62 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 34,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```