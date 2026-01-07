Analisi EY: come le aziende italiane affrontano la rivoluzione AI

(Teleborsa) - L’intelligenza artificiale
è una leva strategica per la trasformazione delle imprese, ma in Italia viene adottata con un approccio prudente e orientato alla responsabilità
. È quanto emerge dalla EY Responsible AI Pulse Survey 2025,
che analizza percezioni, investimenti e governance dell’AI nelle istituzioni finanziarie europee.
I dati mostrano che le istituzioni finanziarie italiane sono meno preoccupate dei rischi legati all’AI rispetto alla media internazionale:
solo il 13% esprime una "grande preoccupazione", contro il 26% a livello globale.
Tuttavia, anche l’entusiasmo sui benefici resta contenuto: appena il 6% dichiara un forte accordo sull’impatto positivo dell’AI
, mentre prevalgono risposte neutrali, segno di un atteggiamento attendista.
Come spiega Raffaella Mele, Financial Services Tech Consulting Leader di EY Italia:
"Il settore finanziario italiano sta approcciando l’AI con pragmatismo
: meno timori rispetto ad altri Paesi, ma anche una certa prudenza nell’adozione. È il momento di trasformare questa prudenza in azione, accelerando su progetti concreti e governance strutturata".
Sul fronte della governance emergono luci e ombre: un terzo delle imprese italiane ritiene insufficiente l’approccio attuale alle sfide dell’AI, una delle percezioni peggiori in Europa. Per mitigare i rischi e rafforzare fiducia e trasparenza, le aziende adottano diverse misure di controllo:
audit interni (63%, +11 punti percentuali rispetto alla media europea), consultazione con esperti di settore (50%) e test e validazione dei modelli AI da parte di enti terzi (50%).
Per Leonardo Galimberti, Financial Services AI & Data Leader di EY Italia:
"La fiducia è la vera moneta dell’AI. Gli operatori finanziari italiani stanno investendo in controlli e audit, ma serve un salto di qualità
, tramite policy etiche chiare, maggiore trasparenza verso i clienti e una governance che accompagni l’innovazione. Ad oggi, solo il 27% delle imprese dispone di una policy etica strutturata sull’AI: è il momento di colmare questo gap per favorire un’adozione responsabile".
L’adozione delle tecnologie emergenti resta limitata: solo il 23% delle istituzioni finanziarie italiane dichiara familiarità con l’agentic AI
(ultimo posto in Europa) e appena il 7% la utilizza già, anche se il 71% prevede di implementarla entro un anno.
Sul fronte degli investimenti, l’Italia mostra segnali incoraggianti: l’84% investe in tecnologie per un’adozione etica dell’AI, l’83% in programmi di formazione e l’80% nei controlli di accesso ai dati.
Tuttavia, gli investimenti "ampi o significativi" restano inferiori alla media europea, evidenziando la necessità di budget più consistenti, maggiore attenzione a rischio e compliance e un coinvolgimento diretto del top management.