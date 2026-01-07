Analisi EY: come le aziende italiane affrontano la rivoluzione AI

(Teleborsa) - L’è una leva strategica per la trasformazione delle imprese, ma. È quanto emerge dallache analizza percezioni, investimenti e governance dell’AI nelle istituzioni finanziarie europee.I dati mostrano che le istituzioni finanziarie italiane sonosoloTuttavia, anche l’entusiasmo sui benefici resta contenuto:, mentre prevalgono risposte neutrali, segno di un atteggiamento attendista.Come spiega"Il settore finanziario italiano sta approcciando l’AI con: meno timori rispetto ad altri Paesi, ma anche una certa prudenza nell’adozione. È il momento di trasformare questa prudenza in azione, accelerando su progetti concreti e governance strutturata".Sul fronte della governance emergono luci e ombre: un terzo delle imprese italiane ritiene insufficiente l’approccio attuale alle sfide dell’AI, una delle percezioni peggiori in Europa.audit interni (63%, +11 punti percentuali rispetto alla media europea), consultazione con esperti di settore (50%) e test e validazione dei modelli AI da parte di enti terzi (50%).Per"La fiducia è la vera moneta dell’AI. Gli operatori finanziari italiani stanno investendo in controlli e audit, ma, tramite policy etiche chiare, maggiore trasparenza verso i clienti e una governance che accompagni l’innovazione. Ad oggi, solo il 27% delle imprese dispone di una policy etica strutturata sull’AI: è il momento di colmare questo gap per favorire un’adozione responsabile".L’adozione delle tecnologie emergenti resta limitata:(ultimo posto in Europa) e appena il 7% la utilizza già, anche se il 71% prevede di implementarla entro un anno.Sul fronte degli investimenti,Tuttavia, gli investimenti "ampi o significativi" restano inferiori alla media europea, evidenziando la necessità di budget più consistenti, maggiore attenzione a rischio e compliance e un coinvolgimento diretto del top management.