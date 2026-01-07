Analisi Tecnica: EUR/GBP del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8637. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,8699 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,8616.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)