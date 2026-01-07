Milano 13:16
45.667 -0,19%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:16
10.057 -0,65%
Francoforte 13:16
25.037 +0,58%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Composto rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,32%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.266,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.178,8. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.354,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```