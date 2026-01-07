Avio, fermento sul titolo con nuovo Buy da Jefferies e opportunità in USA su missili Patriot

(Teleborsa) - Dopo lo strappo in avvio di seduta
, riassorbe i guadagni il titolo Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, che mostra volumi sopra la media.
Il titolo beneficia del nuovo Buy assegnato
da Jefferies
(prezzo obiettivo a 39,5 euro) sulla sua espansione nel mercato statunitense della propulsione missilistica
. Il broker afferma che Avio si sta "rapidamente diversificando per affrontare la carenza di fornitura di motori a razzo solido (SRM) negli Stati Uniti", espandendosi dalla sua base europea con recenti investimenti per una struttura SRM in Virginia e partnership con Lockheed Martin
e RTX
. Tuttavia, Jefferies prevede uno slancio limitato degli utili a breve termine, dati gli attuali elevati investimenti, stimando l'EBITDA a 34-35 milioni di euro, anche se un forte aumento del portafoglio ordini guida la crescita a lungo termine e supporta valutazione.
Tra gli spunti per il titolo c'è anche l'annuncio di ieri di Lockheed Martin
di un nuovo accordo quadro con il governo degli Stati Uniti per aumentare la produzione annuale di intercettori PAC-3 MSE da circa 600 a circa 2.000 missili in sette anni, in attesa degli stanziamenti del Congresso.
Gli analisti di Intesa Sanpaolo
sottolineano che l'intercettore PAC-3 MSE
(utilizzato nel sistema di difesa aerea Patriot) rappresenta un'importante evoluzione
rispetto alle precedenti varianti del PAC-3, incorporando un SRM a doppio impulso più grande che amplia significativamente il raggio d'azione e la quota di ingaggio. Il 10 novembre 2025, Avio e Lockheed Martin hanno firmato un term sheet non vincolante per supportare la creazione di un impianto SRM all'avanguardia di Avio USA negli Stati Uniti, che prevede di servire Lockheed Martin e altri clienti come fornitore commerciale verticalmente integrato. In base all'accordo, Lockheed Martin avrà accesso preferenziale a una parte della capacità produttiva dello stabilimento di Avio USA "per soddisfare la domanda futura dei suoi prodotti, migliorando al contempo la resilienza della catena di fornitura per la base industriale statunitense per SRM di dimensioni sia tattiche che strategiche".
"A questo punto, non sappiamo se Avio fornirà gli SRM per gli intercettori PAC3 MSE di LM, ma non escludiamo questa possibilità
- scrivono gli analisti di Intesa Sanpaolo - consideriamo la notizia positiva perché dimostra che gli Stati Uniti sono seriamente impegnati ad aumentare massicciamente la produzione di intercettori nel lungo termine; crediamo che gli Stati Uniti potrebbero mostrare un'accelerazione simile anche su altre tipologie di effettori, rendendo il mercato statunitense molto interessante".
A metà mattina, Avio si attesta a 34,25 euro
, con un aumento dello 0,29%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 35,43 e successiva a 37,28. Supporto a 33,58.