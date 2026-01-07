BlueScope Steel respinge l'offerta da 8,9 miliardi di dollari di SGH e Steel Dynamics

(Teleborsa) - Il board
di BlueScope Steel
, produttore australiano di acciaio, ha respinto all'unanimità la proposta di acquisizione
non richiesta, non vincolante, indicativa e condizionale, ricevuta da un consorzio composto da SGH e Steel Dynamics
.
La proposta prevedeva l'acquisizione di tutte le azioni di BlueScope al prezzo di 30,00 dollari in contanti per azione
, al netto del valore dei dividendi futuri pagati da BlueScope (per un totale di 13,2 miliardi di dollari australiani, ovvero 8,92 miliardi
di dollari statunitensi). La proposta di acquisizione era soggetta a numerose condizioni, tra cui l'esecuzione di un'ampia due diligence sulla società da parte del consorzio in via esclusiva e l'ottenimento di un significativo finanziamento tramite debito, si legge in una nota di BlueScope.
Il board ha respinto all'unanimità la proposta di acquisizione, sostenendo che sottovalutasse notevolmente BlueScope. "Voglio essere chiara: questa proposta era un tentativo di sottrarre BlueScope ai suoi azionisti a basso costo
- ha commentato la presidente Jane McAloon
- Ha sottovalutato drasticamente i nostri asset di livello mondiale, il nostro slancio di crescita e il nostro futuro, e il board non permetterà che ciò accada.
"Questa è la quarta volta che diciamo di no, e la risposta è rimasta la stessa
: BlueScope vale notevolmente più di quanto proposto - ha aggiunto - Il team di BlueScope è ampiamente riconosciuto per la sua capacità di generare e generare valore per i nostri azionisti e clienti. Dal completamento della sua ristrutturazione nell'esercizio finanziario 2017, BlueScope ha investito oltre 3,7 miliardi di dollari in progetti di crescita, generato oltre 3,8 miliardi di dollari di rendimenti per gli azionisti e ottenuto un ritorno medio sul capitale investito del 18%. Sotto la guida esperta del nuovo CEO, Tania Archibald, il Consiglio di Amministrazione è fermamente convinto che il management continuerà a generare un valore superiore per gli azionisti".
Secondo BlueScope, la proposta di acquisizione del consorzio non ha riconosciuto adeguatamente il valore degli asset di BlueScope e giunge in un periodo di spread dell'acciaio più bassi in Asia
. Se gli spread dell'acciaio e i tassi di cambio tornassero ai livelli medi storici, si prevede che ciò genererebbe un ulteriore EBIT annuo compreso tra 400 e 900 milioni di dollari rispetto all'anno fiscale 2025.
Inoltre, sempre secondo la società, la proposta non ha adeguatamente rispecchiato il valore atteso da diverse iniziative, tra cui: l'accelerazione della free cash generationcon
il completamento dell'attuale programma di investimento da 2,3 miliardi di dollari; l'incremento degli utili previsto di 500 milioni di dollari all'anno derivante da iniziative di crescita e investimenti ben avviati; le iniziative di miglioramento aziendale in corso, inclusi i 200 milioni di dollari di miglioramenti dei costi e della produttività previsti per l'anno fiscale 2026; la monetizzazione del portafoglio di terreni di BlueScope di 1.200 ettari, attualmente in fase di rizonizzazione e sviluppo.