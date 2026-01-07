BlueScope Steel respinge l'offerta da 8,9 miliardi di dollari di SGH e Steel Dynamics

Steel Dynamics

(Teleborsa) - Ildi, produttore australiano di acciaio, hanon richiesta, non vincolante, indicativa e condizionale, ricevuta da un consorzio composto da SGH eLa proposta prevedeva l'acquisizione di tutte le azioni di BlueScope al prezzo di, al netto del valore dei dividendi futuri pagati da BlueScope (per un totale di 13,2 miliardi di dollari australiani, ovvero 8,92 miliardidi dollari statunitensi). La proposta di acquisizione era soggetta a numerose condizioni, tra cui l'esecuzione di un'ampia due diligence sulla società da parte del consorzio in via esclusiva e l'ottenimento di un significativo finanziamento tramite debito, si legge in una nota di BlueScope.Il board ha respinto all'unanimità la proposta di acquisizione, sostenendo che sottovalutasse notevolmente BlueScope. "Voglio essere chiara: questa proposta era un- ha commentato la- Ha sottovalutato drasticamente i nostri asset di livello mondiale, il nostro slancio di crescita e il nostro futuro, e il board non permetterà che ciò accada."Questa è: BlueScope vale notevolmente più di quanto proposto - ha aggiunto - Il team di BlueScope è ampiamente riconosciuto per la sua capacità di generare e generare valore per i nostri azionisti e clienti. Dal completamento della sua ristrutturazione nell'esercizio finanziario 2017, BlueScope ha investito oltre 3,7 miliardi di dollari in progetti di crescita, generato oltre 3,8 miliardi di dollari di rendimenti per gli azionisti e ottenuto un ritorno medio sul capitale investito del 18%. Sotto la guida esperta del nuovo CEO, Tania Archibald, il Consiglio di Amministrazione è fermamente convinto che il management continuerà a generare un valore superiore per gli azionisti".Secondo BlueScope, la proposta di acquisizione del consorzio non ha riconosciuto adeguatamente il valore degli asset di BlueScope e. Se gli spread dell'acciaio e i tassi di cambio tornassero ai livelli medi storici, si prevede che ciò genererebbe un ulteriore EBIT annuo compreso tra 400 e 900 milioni di dollari rispetto all'anno fiscale 2025.Inoltre, sempre secondo la società, la proposta non ha adeguatamente rispecchiato il valore atteso da diverse iniziative, tra cui: l'il completamento dell'attuale programma di investimento da 2,3 miliardi di dollari; l'incremento degli utili previsto di 500 milioni di dollari all'anno derivante da iniziative di crescita e investimenti ben avviati; le iniziative di miglioramento aziendale in corso, inclusi i 200 milioni di dollari di miglioramenti dei costi e della produttività previsti per l'anno fiscale 2026; la monetizzazione del portafoglio di terreni di BlueScope di 1.200 ettari, attualmente in fase di rizonizzazione e sviluppo.