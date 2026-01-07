Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:37
25.795 +0,60%
Dow Jones 18:37
49.349 -0,23%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Borsa: Milano in flessione dello 0,32% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 45.608,58 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,32% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 45.608,58 punti.
