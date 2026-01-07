Danieli, selezionata da Hyundai per fornitura unità produttive per nuovo polo siderurgico negli Stati Uniti

Danieli

(Teleborsa) - Il gruppo coreanoha scelto il Gruppocome “technological partner” per il progetto di realizzazione di un, nello Stato della Louisiana.A Danieli è stata affidata la fornitura delleche trasformeranno il minerale di ferro in bramme di acciaio di qualità, destinate alla produzione di materiale ad alto valore aggiunto e fondamentali per l’alimentazione degli stabilimenti Hyundai Motors già presenti nel Paese.Ilaffidati a Danieli ammonta ae prevede la fornitura di un impianto di riduzione diretta (tecnologia ENERGIRON® sviluppata congiuntamente con Tenova), due forni fusori elettrici e relativa metallurgia secondaria, due colate bramme per alti spessori, e due forni di riscaldo per bramme.Si tratta di tecnologie di ultima generazione, progettate per la produzione di acciai “automotive exposed” e beni di consumo durevoli, materiali ad altissime prestazioni e basso impatto ambientale, destinati ai componenti esterni delle vetture.Con questo progetto, Hyundai punta ad incrementare la produzione siderurgica, con una quota significativa negli Stati Uniti, rafforzando la sua presenza industriale nel mercato nordamericano e garantendo una supply chain più vicina al settore automotive locale.Con questa iniziativa, Hyundai e Danieli confermano la volontà di collaborare su progetti ad alto contenuto tecnologico e strategico, consolidando ulteriormente il rapporto tra i due gruppi e ponendo le basi per future collaborazioni nel mercato globale dell’acciaio.