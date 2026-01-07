Francoforte: nuovo spunto rialzista per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Bene il produttore di motori aeronautici
, con un rialzo del 2,48%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MTU Aero Engines
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di MTU Aero Engines
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 395,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 387,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 402,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)