Milano 13:23
45.653 -0,22%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:23
10.060 -0,62%
Francoforte 13:23
25.047 +0,62%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Francoforte: nuovo spunto rialzista per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Bene il produttore di motori aeronautici, con un rialzo del 2,48%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MTU Aero Engines più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di MTU Aero Engines è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 395,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 387,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 402,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```