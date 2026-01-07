Milano 13:25
Green Oleo, Nathalie Azuara nominata nuova Technical Business Manager Cosmesi

(Teleborsa) - GREEN OLEO annuncia l’ingresso di Nathalie Azuara in qualità di Nuova Technical Business Manager Cosmesi. La nomina si inserisce nel percorso strategico volto a rafforzare la propria presenza nel mercato della cosmetica e del personal care, segmento ritenuto prioritario per la crescita a medio-lungo termine.

All’interno di GREEN OLEO Nathalie Azuara, professionista di nazionalità francese con una lunga esperienza internazionale nel settore degli ingredienti per la cosmetica, sarà coinvolta nello sviluppo commerciale e tecnico delle linee di prodotto dedicate alla cosmetica, nella valorizzazione del portafoglio clienti esistente e potenziale, nello studio di nuove opportunità di business e di nuovi prodotti, nonché nel coordinamento delle attività di sviluppo applicativo, in stretta collaborazione con le funzioni Sales, Ricerca e Sviluppo e Product Management. La sua attività includerà inoltre il coordinamento, insieme alla Direzione Commerciale, di laboratori ed enti esterni per la raccolta di dati applicativi e per lo svolgimento di prove non realizzabili internamente.
