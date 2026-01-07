Green Oleo, Nathalie Azuara nominata nuova Technical Business Manager Cosmesi

(Teleborsa) - GREEN OLEO
annuncia l’ingresso di Nathalie Azuara
in qualità di Nuova Technical Business Manager Cosmesi
. La nomina si inserisce nel percorso strategico volto a rafforzare la propria presenza nel mercato della cosmetica e del personal care
, segmento ritenuto prioritario per la crescita a medio-lungo termine.
All’interno di GREEN OLEO Nathalie Azuara, professionista di nazionalità francese con una lunga esperienza internazionale nel settore degli ingredienti per la cosmetica, sarà coinvolta nello sviluppo commerciale e tecnico
delle linee di prodotto dedicate alla cosmetica, nella valorizzazione del portafoglio clienti
esistente e potenziale, nello studio di nuove opportunità
di business e di nuovi prodotti, nonché nel coordinamento delle attività di sviluppo applicativo
, in stretta collaborazione con le funzioni Sales, Ricerca e Sviluppo e Product Management. La sua attività includerà inoltre il coordinamento, insieme alla Direzione Commerciale, di laboratori ed enti esterni
per la raccolta di dati applicativi e per lo svolgimento di prove non realizzabili internamente.