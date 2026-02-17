InterContinental Hotels, EPS Adjusted +16% nel 2025. Nuovo buyback per 950 milioni di dollari

InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) -, colosso britannico dell'ospitalità, ha chiuso ilcona 2.468 milioni di dollari, +7% su base annua. L'è stato di 1.332 milioni di dollari, +12% su base annua, con un rapporto debito netto/EBITDA rettificato di 2,5x. L'è stato di 501,3 centesimi, in aumento del 16%, include oneri finanziari rettificati per 200 milioni di dollari (2024: 165 milioni di dollari), un'aliquota fiscale rettificata del 27% (2024: 27%) e una riduzione del 4,2% del numero medio ponderato di azioni ordinarie.La società segnala un aumento dell'di 551 milioni di dollari, trainato da oltre 1,1 miliardi di dollari diattraverso il pagamento di dividendi e il riacquisto di azioni proprie; spese di acquisizione di 120 milioni di dollari; impatto negativo dei tassi di cambio sull'indebitamento netto di 69 milioni di dollari.InterContinental Hotels Group ha proposto unafinale di 125,9 centesimi, +10%, per un dividendo totale per l'anno di 184,5 centesimi, +10%, e lanciato undi azioni proprie da 950 milioni di dollari, che, insieme al pagamento di dividendi ordinari, dovrebbe restituire oltre 1,2 miliardi di dollari agli azionisti nel 2026, con un rendimento cumulativo di oltre 5 miliardi di dollari in 5 anni."Grazie al duro lavoro dei nostri team, abbiamo ottenuto- ha commentato- Abbiamo inoltre compiuto ulteriori progressi nella nostra chiara strategia per liberare il pieno potenziale di IHG a beneficio di tutti gli stakeholder. Abbiamo accelerato la crescita dei nostri marchi, ci siamo espansi nei mercati chiave, abbiamo rafforzato i rendimenti dei proprietari di hotel, abbiamo incrementato i flussi di commissioni accessorie, abbiamo ottenuto efficienze sui costi e restituito il capitale in eccesso agli azionisti. Complessivamente, questo ha generato una crescita dell'utile per azione rettificato del +16%"."Abbiamoe ne abbiamo aggiunti altri 694 alla nostra pipeline, tra cui il numero più alto di aperture e acquisizioni alberghiere di sempre nella Grande Cina, mentre la domanda dei proprietari per i nostri marchi continua a crescere a livello globale - ha aggiunto - Con oltre 6.900 hotel aperti in tutto il mondo, guardando al futuro, la nostra pipeline di ulteriori 2.300 proprietà equivale a una crescita del sistema del +33%".