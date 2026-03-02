Milano 17:23
Londra: seduta difficile per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Si muove in perdita il gruppo che gestisce alberghi, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,89% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di InterContinental Hotels Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per InterContinental Hotels Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 128,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 131 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 127,4.

