Londra: seduta difficile per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Si muove in perdita il gruppo che gestisce alberghi
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,89% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di InterContinental Hotels Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per InterContinental Hotels Group
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 128,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 131 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 127,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)