Mutares acquista Mimovrste e Mall per crescere nell'e-commerce nei Balcani

Mutares

(Teleborsa) -, holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha firmato unproprietarie situate in Repubblica Ceca, dedicate alla gestione e allo sviluppo delle piattaforme Mimovrste e Mall da Allegro Group. Queste attività rappresentano i principali operatori di e-commerce in Slovenia e Croazia e costituiranno un nuovo investimento in piattaforma all'interno del segmento Beni e Servizi di Mutares.Mimovrste è la piattaforma di e-commerce leader in Slovenia, con oltre 600.000 acquirenti attivi e 48 milioni di visite al sito nel 2024. Mall si colloca tra i primi cinque operatori in Croazia, vantando un forte riconoscimento del marchio e un significativo potenziale di crescita. Le aziende generano une impiegano oltre 250 persone, gestendo tre negozi fisici in Slovenia e uno in Croazia, supportate da una solida rete logistica."Questa transazione rappresenta un'opportunità unica per acquisire le principali piattaforme di e-commerce nei Balcani, basate su una piattaforma tecnologica scalabile e su solidi marchi locali - ha commentatodi Mutares - Mimovrste e Mall hanno dimostrato resilienza e crescita in un contesto di mercato dinamico e siamo fiduciosi che, sotto la nuova proprietà, l'azienda continuerà ad espandere la sua leadership regionale e a generare ulteriore valore".