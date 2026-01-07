Pac, Confeuro: “Bene parole Von der Leyen. Ma non abbassare la guardia”

(Teleborsa) - "Rappresenta senza dubbio unache torna a riconoscere la, prevedendo una ulteriore dotazione finanziaria a sostegno del settore primario europeo". Lo dichiara"La ridefinizione degli obiettivi e delle strategie della Politica Agricola Comune - prosegue Tiso - è unSi tratta di un primo riscontro concreto, frutto anche delle forti sollecitazioni e della mobilitazione di milioni di piccoli e medi agricoltori scesi in campo anche lo scorso dicembre per difendere il proprio lavoro e il futuro dell’agricoltura europea.- sottolinea ancora il presidente di Confeuro - con l’auspicio che le parole della presidente Von der Leyen non restino un semplice palliativo, ma si traducano finalmente in una reale accelerazione delle politiche agricole europee. In questo quadro - aggiunge Tiso -che coinvolga istituzioni, organizzazioni di categoria e addetti ai lavori, al fine di definire in modo chiaro e condiviso le linee di sviluppo e le priorità strategiche del settore primario. Unitamente alla diminuzione dei dazi sulla pasta, il 2026 sembra aprirsi sotto auspici incoraggianti. Tuttavia - conclude Andrea Tiso -che rappresentano la spina dorsale dell’agricoltura europea".