Milano 13:34
45.615 -0,30%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:34
10.058 -0,64%
Francoforte 13:34
25.032 +0,56%

Piazza Affari: andamento sostenuto per A2A

Migliori e peggiori, Energia
Piazza Affari: andamento sostenuto per A2A
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'utility lombarda, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,56%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da A2A restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 2,338 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 2,384. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 2,43, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```