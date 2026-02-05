Milano 17:04
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 30 gennaio
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 30 gennaio su base settimanale (WoW) -360 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente -242 Mld piedi cubi (la previsione era -379 Mld piedi cubi).

