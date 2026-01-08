Ecogest, nuove aggiudicazioni pluriennali sulle autostrade per 8,4 milioni di euro

(Teleborsa) -, azienda italiana attiva nel settore della manutenzione del verde stradale e autostradale e nei servizi ambientali, si è aggiudicata, per un, relativi a tratte localizzate in Toscana, Liguria, Piemonte e Lombardia. Le aggiudicazioni più recenti ammontano a oltre 7 milioni di euro, mentre il valore complessivo dei contratti, calcolato sull'intera durata pluriennale, supera 8,4 milioni di euro.Le commesse riguardano una. L'esecuzione dei servizi prevede l'impiego di 65-68 risorse specializzate, affiancate da un parco mezzi composto da circa 14 macchine operatrici, oltre ad automezzi e attrezzature dedicate. I contratti includono servizi di manutenzione ordinaria delle opere a verde, il mantenimento delle aree di servizio e di sosta attrezzata, attività di spazzamento e interventi puntuali di manutenzione invernale programmata."Queste aggiudicazioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di crescita che stiamo portando avanti in Italia, rafforzando la continuità delle nostre attività lungo infrastrutture strategiche per il Paese - ha dichiaratodi Ecogest - La solidità della base contrattuale e la qualità dell'esecuzione operativa restano elementi centrali della nostra strategia di sviluppo".Il rafforzamento del mercato domestico, si legge in una nota, si inserisce in un percorso di sviluppo più ampio, che vede Ecogest in forte crescita anche sui mercati del Nord America, contribuendo a une a una progressiva diversificazione del profilo operativo.