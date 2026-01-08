Milano 7-gen
Giappone, fiducia consumatori scende inaspettatamente a dicembre

Economia, Macroeconomia
Giappone, fiducia consumatori scende inaspettatamente a dicembre
(Teleborsa) - Peggiora, contro attese di un miglioramento, il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a dicembre 2025 a 37,2 punti dai 37,5 di novembre, risultando inferiore alle attese degli analisti che erano per una salita fino a 37,8 punti.

All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi (+0,3 punti), sullo stile di vita (-0,3 punti), sull'occupazione (-0,2 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli (-0,7 punti).

L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.

(Foto: Photo by Alex Knight on Unsplash)
