Giappone, fiducia consumatori scende inaspettatamente a dicembre

(Teleborsa) - Peggiora, contro attese di un miglioramento, il. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a2025 a 37,2 punti dai 37,5 di novembre, risultando inferiore alle attese degli analisti che erano per una salita fino a 37,8 punti.All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle(+0,3 punti), sullo(-0,3 punti), sull'(-0,2 punti) e ledi beni durevoli (-0,7 punti).L'indice resta ancora al di, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.