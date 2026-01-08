Giappone, fiducia consumatori scende inaspettatamente a dicembre

(Teleborsa) - Peggiora, contro attese di un miglioramento, il sentiment dei consumatori giapponesi
. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a dicembre
2025 a 37,2 punti dai 37,5 di novembre, risultando inferiore alle attese degli analisti che erano per una salita fino a 37,8 punti.
All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi
(+0,3 punti), sullo stile di vita
(-0,3 punti), sull'occupazione
(-0,2 punti) e le intenzioni di spesa
di beni durevoli (-0,7 punti).
L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti
, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.(Foto: Photo by Alex Knight on Unsplash)