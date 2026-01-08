Giorgetti: aumento spese difesa non implica rinuncia a spesa per priorità sociali

(Teleborsa) -e per la sicurezza nazionalealla spesa per le, in particolare sanità ed istruzione. Lo ha chiarito il Ministro dell'Economiadurante un question time al Senato."Nella misura in cui - grazie all'nazionale - sarà tollerato un sentiero diin ragione delle sole maggiori spese in difesa e sicurezza - ha detto il titolare del MEF rispondendo ad una interrogazione de M5S sulle fonti di finanziamento per le spese militari - l'aumento nella spesa prospettato non comporterebbealle spese dedicate alle principali, quali quelle ricordate dagli interroganti"."Trattandosi di una flessibilità in deroga - ha precisato ancora Giorgetti - l'attivazione della clausola di salvaguardia, ma implicherebbe comunque una richiesta di scostamento dagli obiettivi programmatici al Parlamento, da approvare previo coinvolgimento dello stesso".Rispondendo poi ad un’interrogazione a risposta diretta del senatore Stefano Patuanelli, il Ministro ha spiegato che "- anche al fine di ottemperare agli impegni presi durante il Summit della Nato tenutosi all'Aja lo scorso giugno - appareche Istat notificherà alla Commissione europea".- ha sottolineato - verrebbe attivato il procedimento dieccessivo e l'Italia potrebbeentro il triennio. L'uscita dalla proceduta per deficit eccessivo - ha detto - "consentirebbe di confermare gli intenti contenuti nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica, ossia l'incremento della spesa per difesa e sicurezza graduale, con una incidenza sul PIL che può crescere fino a circa 0,5 punti percentuali entro la fine del triennio coperto dalla legge di bilancio".