Giorgetti: aumento spese difesa non implica rinuncia a spesa per priorità sociali

(Teleborsa) - L'aumento delle spese per la difesa
e per la sicurezza nazionale non comporterebbe una rinuncia
alla spesa per le priorità in ambito sociale
, in particolare sanità ed istruzione. Lo ha chiarito il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
durante un question time al Senato.
"Nella misura in cui - grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia
nazionale - sarà tollerato un sentiero di crescita della spesa netta più ampio
in ragione delle sole maggiori spese in difesa e sicurezza - ha detto il titolare del MEF rispondendo ad una interrogazione de M5S sulle fonti di finanziamento per le spese militari - l'aumento nella spesa prospettato non comporterebbe nessuna rinuncia
alle spese dedicate alle principali priorità di policy di natura sociale
, quali quelle ricordate dagli interroganti".
"Trattandosi di una flessibilità in deroga - ha precisato ancora Giorgetti - l'attivazione della clausola di salvaguardia non richiederebbe la pubblicazione di un nuovo Piano strutturale di medio termine
, ma implicherebbe comunque una richiesta di scostamento dagli obiettivi programmatici al Parlamento, da approvare previo coinvolgimento dello stesso".
Rispondendo poi ad un’interrogazione a risposta diretta del senatore Stefano Patuanelli, il Ministro ha spiegato che "per il rafforzamento della capacità di difesa e sicurezza
- anche al fine di ottemperare agli impegni presi durante il Summit della Nato tenutosi all'Aja lo scorso giugno - appare cruciale attendere gli esiti della stima del deficit del 2025
che Istat notificherà alla Commissione europea a marzo
". Nel caso in cui il deficit dovesse risultare inferiore al 3%
- ha sottolineato - verrebbe attivato il procedimento di uscita dalla procedura per disavanzo
eccessivo e l'Italia potrebbe aumentare le spese per la difesa sino allo 0,5% de PIL
entro il triennio. L'uscita dalla proceduta per deficit eccessivo - ha detto - "consentirebbe di confermare gli intenti contenuti nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica, ossia l'incremento della spesa per difesa e sicurezza graduale, con una incidenza sul PIL che può crescere fino a circa 0,5 punti percentuali entro la fine del triennio coperto dalla legge di bilancio".