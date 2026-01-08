Milano 16:24
JTI Italia, Igor Dzaja nuovo Presidente e Amministratore Delegato

(Teleborsa) - JTI Italia, società del gruppo Japan Tobacco International, annuncia la nomina di Igor Dzaja quale nuovo Presidente e Amministratore Delegato. Il manager, che vanta un'esperienza ventennale all'interno del Gruppo, ha assunto l’incarico a partire da gennaio 2026, subentrando a Didier Ellena alla guida dell’azienda.

"Assumere la guida di JTI Italia è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo”, ha commentato Dzaja, aggiungendo "il mio obiettivo sarà di continuare a rafforzare il percorso di crescita della società, valorizzando competenze, valori e una visione condivisa".

Dopo aver ricoperto incarichi in JTI Canada, JTI Irlanda e JTI Taiwan, più di frecente, Dzaja è stato Marketing Vice President nel mercato giapponese, svolgendo un ruolo chiave nel processo di integrazione del mercato nel business internazionale del Gruppo.



