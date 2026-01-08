L'inflazione italiana è aumentata solo marginalmente a dicembre

(Teleborsa) - Riteniamo che ilsia attualmente basso, sia per i beni che per i servizi. È più probabile che assisteremo a un, che porterà a unI dati relativi a dicembre 2025 confermano cheSecondo i dati preliminari dell', l'inflazione complessiva èAlla base di questo leggero aumento vi è stata un'accelerazione dei servizi di trasporto e dei prodotti alimentari freschi, che ha più che compensato la crescente spinta disinflazionistica dei beni energetici regolamentati e dei servizi ricreativi.L'inflazione core, che esclude l'energia e i prodotti alimentari freschi, èconfermando il profilo quasi piatto che ha caratterizzato tutto il 2025. Non si sono registrati cambiamenti significativi nel confronto tra beni e servizi.con un aumento dello 0,1% del divario tra i due dati.L'. Sono diversi i fattori che giocano in questa direzione, agendo sia sui beni sia sui servizi. Sul fronte dei beni, un effetto base favorevole continuerà a contenere la componente energetica, almeno nei primi mesi del 2026. Anche l'euro relativamente forte e le politiche aggressive di prezzo delle esportazioni da parte dei partner commerciali internazionali, che stanno in parte reindirizzando i loro flussi di esportazione di beni fuori dagli Stati Uniti, dovrebbero contribuire a tenere a bada l'inflazione.Sul fronte dei servizi,. Le indagini congiunturali condotte dall'Istat mostrano un rallentamento delle intenzioni di aumento dei prezzi nel settore dei servizi, indicando un rischio molto limitato di accelerazione dell'inflazione nel futuro prossimo. Un'eccezione temporanea potrebbe essere legata, nel mese di febbraio e solo per le attività legate al turismo, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, con un impatto limitato sull'inflazione nazionale complessiva.Sullo sfondo, a influenzare sia i beni che i servizi, cLe pressioni sui prezzi derivanti dall'eccesso di domanda sembrano altamente improbabili nella congiuntura attuale.Nel complesso,Prevediamo che si attesterà al livello attuale nel primo trimestre per poi accelerare gradualmente, superando temporaneamente il 2% solo nel quarto trimestre. Se questo profilo previsto fosse confermato, l'inflazione media nel 2026 salirebbe all'1,6% (dall'1,5% nel 2025).