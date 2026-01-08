Milano 7-gen
45.559 0,00%
Nasdaq 7-gen
25.654 +0,06%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 7-gen
10.048 0,00%
Francoforte 7-gen
25.122 0,00%

Olidata, Maurizio Nasso cooptato in CdA e nominato AD

Finanza
Olidata, Maurizio Nasso cooptato in CdA e nominato AD
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Olidata, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha deliberato di cooptare Maurizio Nasso quale Consigliere di Amministrazione, con efficacia dalla data odierna e sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Contestualmente, ha nominato Maurizio Nasso Amministratore Delegato della società, attribuendogli altresì l’incarico di Direttore Generale, con decorrenza dal 7 gennaio 2026.

A seguito della nomina del nuovo Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cristiano Rufini, ha rimesso integralmente tutte le deleghe operative e gestorie che gli erano state attribuite ad interim, mantenendo esclusivamente le deleghe di rappresentanza legale e istituzionale.

"A nome dell’intero Consiglio di Amministrazione sono orgoglioso di dare il benvenuto a Maurizio Nasso - ha commentato Rufini - La sua
nomina rappresenta un passaggio di rilievo per Olidata e si inserisce in un percorso di rafforzamento della governance e della struttura manageriale della Società. Inizia oggi un nuovo capitolo: con la sua guida vogliamo continuare a crescere ed innovare. A Nasso un grande in bocca al lupo e buon lavoro. Contiamo sul contributo di tutti per supportare questa nuova fase".
Condividi
```