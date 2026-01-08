Olidata, Maurizio Nasso cooptato in CdA e nominato AD

Olidata

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha deliberato di, con efficacia dalla data odierna e sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Contestualmente, hadella società, attribuendogli altresì l’incarico di Direttore Generale, con decorrenza dal 7 gennaio 2026.A seguito della nomina del nuovo Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione,che gli erano state attribuite ad interim, mantenendo esclusivamente le deleghe di rappresentanza legale e istituzionale."A nome dell’intero Consiglio di Amministrazione sono orgoglioso di dare il benvenuto a Maurizio Nasso - ha commentato Rufini - La suanomina rappresenta une della struttura manageriale della Società. Inizia oggi un nuovo capitolo: con la sua guida vogliamo continuare a crescere ed innovare. A Nasso un grande in bocca al lupo e buon lavoro. Contiamo sul contributo di tutti per supportare questa nuova fase".