Olidata, Maurizio Nasso cooptato in CdA e nominato AD

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Olidata
, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha deliberato di cooptare Maurizio Nasso quale Consigliere di Amministrazione
, con efficacia dalla data odierna e sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Contestualmente, ha nominato Maurizio Nasso Amministratore Delegato
della società, attribuendogli altresì l’incarico di Direttore Generale, con decorrenza dal 7 gennaio 2026.
A seguito della nomina del nuovo Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cristiano Rufini, ha rimesso integralmente tutte le deleghe operative e gestorie
che gli erano state attribuite ad interim, mantenendo esclusivamente le deleghe di rappresentanza legale e istituzionale.
"A nome dell’intero Consiglio di Amministrazione sono orgoglioso di dare il benvenuto a Maurizio Nasso - ha commentato Rufini - La sua
nomina rappresenta un passaggio di rilievo per Olidata e si inserisce in un percorso di rafforzamento della governance
e della struttura manageriale della Società. Inizia oggi un nuovo capitolo: con la sua guida vogliamo continuare a crescere ed innovare. A Nasso un grande in bocca al lupo e buon lavoro. Contiamo sul contributo di tutti per supportare questa nuova fase".