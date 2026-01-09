Milano 11:26
Air France-KLM colloca senior unsecured bond da 650 milioni di euro

Picco di ordini superiore a 3,5 miliardi di euro

Finanza
Air France-KLM colloca senior unsecured bond da 650 milioni di euro
(Teleborsa) - Air France-KLM ha collocato con successo un'obbligazione senior non garantita da 650 milioni di euro nell'ambito del suo programma EMTN (Euro Medium Term Notes). La scadenza delle obbligazioni è di 5 anni e prevede una cedola annua fissa del 3,875%. Il rendimento è stato fissato al 4,033%.

L'operazione ha attirato oltre 150 ordini da investitori istituzionali, con un picco di ordini superiore a 3,5 miliardi di euro. L'elevato livello di oversubscription e la qualità della domanda hanno permesso al Gruppo di raggiungere lo spread creditizio più basso della sua storia e di aumentare il portafoglio da 500 milioni di euro a 650 milioni di euro.

Il ricavato dell'emissione sarà utilizzato per scopi aziendali generali e per rimborsare la prima tranche delle Obbligazioni Sustainability Linked (500 milioni di euro, cedola 7,25%) a maggio 2026.

Il debito a lungo termine del Gruppo ha un rating BB+ da Standard & Poor's e BBB- da Fitch Ratings.
