Air France-KLM colloca senior unsecured bond da 650 milioni di euro

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha collocato con successo un'nell'ambito del suo programma EMTN (Euro Medium Term Notes). La scadenza delle obbligazioni è die prevede una. Il rendimento è stato fissato al 4,033%.L'operazione ha attirato oltre 150 ordini da investitori istituzionali, con un picco di. L'elevato livello di oversubscription e la qualità della domanda hanno permesso al Gruppo di raggiungere lo spread creditizio più basso della sua storia e di aumentare il portafoglio da 500 milioni di euro a 650 milioni di euro.Il ricavato dell'emissione sarà utilizzato per scopi aziendali generali e per r(500 milioni di euro, cedola 7,25%) a maggio 2026.Il debito a lungo termine del Gruppo ha un rating BB+ da Standard & Poor's e BBB- da Fitch Ratings.