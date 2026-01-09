EGM, solo 7% delle società vale oltre 150 milioni di euro. Picchi di liquidità con semestrali

Amundi

(Teleborsa) - Nel, la Borsa italiana ha registrato(rispetto alle 22 IPO del 2024, di cui 21 sul mercato EGM e 1 sul segmento STAR dell'Euronext Milan. Questi risultati confermano cheper le IPO in Italia, poiché il contesto di alti tassi di interesse, bassi livelli di liquidità e condizioni geopolitiche e macroeconomiche globali avverse continuano a ostacolare i processi di quotazione. È quanto emerge dal consueto report "Matter of Fact" di CFO SIM sul mercato di Borsa Italiana dedicata alle PMI ad alto potenziale di crescita.L'da parte delle principali banche centrali, seppur a velocità diverse, per stimolare la crescita economica, ha rappresentato una boccata d'aria fresca per i mercati azionari. Infatti, nel 2025, tutti i principali indici nazionali hanno ripreso a crescere, sebbene abbiano subito una brusca inversione di tendenza a seguito dell'annuncio dei dazi da parte di Trump durante il cosiddetto Giorno della Liberazione del 2 aprile 2025, seguito da un forte rimbalzo nei mesi successivi. Nel 2025, l'indice FTSE MIB ha registrato una buona performance, in rialzo del 31,5%, grazie soprattutto al settore finanziario, seguito dal FTSE Italia STAR in crescita del 10,2% e dalCFO SIM ricorda che, come i) il Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), un Fondo di Fondi promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, ii) "Quota Lombardia", ovvero un bonus IPO dedicato alle società con sede legale o operativa in Lombardia e concesso dalla Regione dal 2025 al 2027, iii) l'estensione del credito d'imposta sul 50% dei costi di quotazione fino al 2027 a livello nazionale, e iv) la recente introduzione di "Quota Liguria", un'iniziativa simile a "Quota Lombardia" dedicata all'IPO di società con sede in Liguria. Ad oggi, diverse società di investimento hanno lanciato fondi supportati dal FNSI, tra cui Generali Asset Management (Generali Future Leaders Italia), Algebris Investments (Algebris Tricolore PMI),(Amundi Cresci Italia),(Anima Italian Strategic Equity), Arca (Arca Sviluppo Italia),(Equita Rilancio Small Cap Italia) ed Eurizon (Eurizon FIA Sviluppo Italia).Al 31 dicembre 2025, ladi Euronext Growth Milan era di circa 9,9 miliardi di euro, composta da 212 società, 14 delle quali presenti nel segmento professionale (EGM PRO), si legge nel rapporto firmato da Gianluca Mozzali (Head of Equity Research), Luca Solari e Chiara Francomacaro.Nel 2025, sono state quotate, con proventi totali di 126,5 milioni di euro (172,4 milioni di euro nel 2024), con unadelle operazioni di 6,3 milioni di euro (8,2 milioni di euro l'anno prima), una dimensione mediana delle operazioni di 4,7 milioni di euro (2,7 milioni di euro nel 2024), una capitalizzazione di mercato media in IPO di 25,8 milioni di euro (42 milioni di euro nel 2024) e una capitalizzazione mediana in IPO di 19,2 milioni di euro (14 milioni di euro l'anno prima).In termini di numero di aziende, isono Industrials (27%), Consumer Discretionary (24%) e Technology (15%). In termini di capitalizzazione, i settori principali sono Industrials (38%), Consumer Discretionary (14%) ed Energy (13%).La, con una forte concentrazione nella parte bassa: circa il 75% delle aziende ha una capitalizzazione inferiore a 50 milioni di euro e solo il 7% supera i 150 milioni di euro. La capitalizzazione media e mediana sono rispettivamente di 48,5 milioni di euro e 17,9 milioni di euro.Guardando a, le societàsu EGM hanno raccolto in media 7,8 milioni di euro (la mediana è di 4,9 milioni di euro): in particolare, il 52% ha raccolto meno di 5 milioni di euro e solo l'8% ha raccolto più di 20 milioni di euro in IPO. Nel 2025 ci sono stati 19 delisting, di cui 11 offerte pubbliche di acquisto.Nel 2025, la capitalizzazione di mercato cumulata è aumentata da circa 8 miliardi di euro all'inizio dell'anno a circa 10 miliardi di euro a fine anno, grazie a un andamento positivo del titolo e ad alcune IPO. Idi Euronext Growth Milano nel 2025 sono stati+560,0%,+463,3% e+289,3%. Irisultati sono stati-95,2%,-85,6% e-80,2%.A partire da fine 2022/inizio 2023, la liquidità del mercato azionario ha subito un forte calo, in particolare per quanto riguarda le società a media/piccola capitalizzazione, a seguito della maggiore attrattività del mercato obbligazionario rispetto a quello azionario, dovuta ai tassi di interesse più elevati rispetto agli anni precedenti. Nel 2025, il, ovvero circa 170 milioni di euro al mese in media, con un turnover medio per società di circa 0,8 milioni di euro. INel 2025, la(rapporto tra il valore totale scambiato delle azioni di una società e il suo valore di mercato) ha registrato intervalli mensili compresi tra l'1,5% ad agosto e novembre e il 2,8% a ottobre, a seguito dell'aumento del turnover mensile cumulato. In media, la turnover velocity mensile è stata. Per quanto riguarda la velocità di turnover cumulata, alla fine del 2025 ha raggiunto il 23,1% rispetto al 25,8% di fine 2024.