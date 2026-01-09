Euronext Growth Milan, il 36% delle società comunica aspetti ESG su base volontaria

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2025, su un totale di 212 società quotate su Euronext Growth Milan
(EGM), 76 società forniscono informativa volontaria sugli aspetti ESG
in un documento specifico, ovvero il 35,8% del mercato, con una capitalizzazione totale di 4.401 milioni di euro, pari al 44,2% della capitalizzazione di mercato complessiva dell'EGM. È quanto emerge dal consueto report "Matter of Fact"
di CFO SIM sul mercato di Borsa Italiana dedicata alle PMI ad alto potenziale di crescita.
Il calcolo tiene conto delle società che hanno pubblicato uno dei seguenti documenti
relativi all'esercizio finanziario 2023 e/o all'esercizio finanziario 2024: Bilancio di Sostenibilità; Rapporto di Impatto; o Bilancio ESG.
Sebbene un campione così piccolo non possa ancora essere considerato realmente significativo, sottolineano gli analisti di CFO SIM, delle 76 società con un profilo ESG considerate, il 33% opera nel settore Industriale
, seguito da Tecnologia
(20%) e Beni di Consumo Discrezionali
(17%).
Inoltre, sono 24 le società Benefit
attualmente quotate su Euronext Growth Milan (11,3% del totale) con una capitalizzazione totale di 1.253 milioni di euro. Si tratta di AATech
, ABC Company
, Casta Diva Group
, Compagnia dei Caraibi
, Convergenze
, Diadema Capital
, Doxee
, Edil San Felice
, Eprcomunicazione
, FAE Technology
, Finanza.Tech
, Gentili Mosconi
, Green Oleo
, ICOP
, Laboratorio Farmaceutico Erfo
, Masi Agricola
, Metriks AI
, Osai Automation System
, Reti
, SG Company
, SIAV
, Tecno
, Vantea Smart
, Xenia Hotellerie Solution
.
Inoltre, 7 aziende hanno ottenuto la certificazione B-Corp
. Si tratta di Compagnia dei Caraibi, Convergenze, Doxee, Eprcomunicazione, Reti, Vantea Smart, Xenia Hotellerie Solution.