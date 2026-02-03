AATECH, concluso AuCap da 1,29 milioni di euro

(Teleborsa) - AATECH
, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato la conclusione dell’operazione di aumento di capitale
con esclusione del diritto d’opzione. L’operazione, finalizzata il 31 gennaio 2026, era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell'ottobre 2025 in esecuzione della delega assembleare.
Alla data di chiusura, risultano sottoscritte 1.293.500 nuove azioni
ordinarie al prezzo di 1,00 euro
ciascuna, per un controvalore complessivo di 1.293.500 euro
. L’emissione era riservata a partner industriali, finanziari, strategici e investitori istituzionali o di medio-lungo periodo.
Per effetto di tale operazione, il capitale sociale
di AATECH aumenta da 4.368.680,00 euro a 5.015.430,00 euro, suddiviso ora in 10.030.860 azioni ordinarie prive di valore nominale. La Società provvederà nei termini di legge al deposito dell’attestazione di variazione del capitale sociale presso il Registro delle Imprese di Milano.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)