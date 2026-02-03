AATECH, concluso AuCap da 1,29 milioni di euro

AATECH

(Teleborsa) -, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato la conclusione dell’operazione dicon esclusione del diritto d’opzione. L’operazione, finalizzata il 31 gennaio 2026, era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell'ottobre 2025 in esecuzione della delega assembleare.Alla data di chiusura, risultano sottoscritteordinarie al prezzo diciascuna, per un controvalore complessivo di. L’emissione era riservata a partner industriali, finanziari, strategici e investitori istituzionali o di medio-lungo periodo.Per effetto di tale operazione, ildi AATECH aumenta da 4.368.680,00 euro a 5.015.430,00 euro, suddiviso ora in 10.030.860 azioni ordinarie prive di valore nominale. La Società provvederà nei termini di legge al deposito dell’attestazione di variazione del capitale sociale presso il Registro delle Imprese di Milano.