Milano 2-feb
46.005 0,00%
Nasdaq 2-feb
25.739 +0,73%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 2-feb
10.342 0,00%
Francoforte 2-feb
24.798 0,00%

AATECH, concluso AuCap da 1,29 milioni di euro

Finanza
AATECH, concluso AuCap da 1,29 milioni di euro
(Teleborsa) - AATECH, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato la conclusione dell’operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione. L’operazione, finalizzata il 31 gennaio 2026, era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell'ottobre 2025 in esecuzione della delega assembleare.

Alla data di chiusura, risultano sottoscritte 1.293.500 nuove azioni ordinarie al prezzo di 1,00 euro ciascuna, per un controvalore complessivo di 1.293.500 euro. L’emissione era riservata a partner industriali, finanziari, strategici e investitori istituzionali o di medio-lungo periodo.

Per effetto di tale operazione, il capitale sociale di AATECH aumenta da 4.368.680,00 euro a 5.015.430,00 euro, suddiviso ora in 10.030.860 azioni ordinarie prive di valore nominale. La Società provvederà nei termini di legge al deposito dell’attestazione di variazione del capitale sociale presso il Registro delle Imprese di Milano.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```