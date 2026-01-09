Fidia, assemblea approva POC da 5 milioni di euro con GGHL

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti
di Fidia
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, ha deliberato di approvare l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile
in azioni Fidia di importo nominale complessivo pari a 5 milioni di euro
, da emettere in una o più tranche, riservato in sottoscrizione a Global Growth Holding Limited e/o a suoi soggetti affiliati, nonché il connesso aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a servizio della conversione del suddetto POC.
Inoltre, l’assemblea ha deliberato l’emissione di warrant
che saranno assegnati gratuitamente ai sottoscrittori del POC, nonché il connesso aumento del capitale sociale a servizio dell’eventuale esercizio degli stessi, per un importo massimo pari a 5 milioni di euro.