Friends, convocata assemblea per il reverse take-over di PMG Italia

Finanza
(Teleborsa) - Friends, veicolo di investimento quotato su Euronext Growth Milan, ha convocato l'Assemblea degli Azionisti per il 12 e 13 marzo 2026. Al centro della riunione l'approvazione del reverse take-over per l'acquisizione del 100% di P.M.G. Italia, operazione di impact investing già annunciata a dicembre.

L'integrazione prevede un aumento di capitale da circa 1,6 milioni di euro riservato ai soci di PMG, che reinvestiranno parte dei proventi in Friends. Trattandosi di un'operazione rilevante che modifica il business sociale, gli azionisti contrari potranno esercitare il diritto di recesso, fissato a un valore di liquidazione di 1,15 euro per azione.

L'efficacia della delibera è condizionata a un esborso massimo per recessi non superiore a 500.000 euro. Il perfezionamento dell'operazione segnerà l'evoluzione del veicolo verso la gestione operativa del business di PMG.
