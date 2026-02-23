Friends, convocata assemblea per il reverse take-over di PMG Italia

(Teleborsa) - Friends
, veicolo di investimento quotato su Euronext Growth Milan, ha convocato l'Assemblea degli Azionisti
per il 12 e 13 marzo 2026. Al centro della riunione l'approvazione del reverse take-over
per l'acquisizione del 100% di P.M.G. Italia
, operazione di impact investing già annunciata a dicembre.
L'integrazione prevede un aumento di capitale da circa 1,6 milioni di euro
riservato ai soci di PMG, che reinvestiranno parte dei proventi in Friends. Trattandosi di un'operazione rilevante che modifica il business sociale, gli azionisti contrari potranno esercitare il diritto di recesso
, fissato a un valore di liquidazione di 1,15 euro per azione.
L'efficacia della delibera è condizionata a un esborso massimo per recessi non superiore a 500.000 euro
. Il perfezionamento dell'operazione segnerà l'evoluzione del veicolo verso la gestione operativa del business di PMG.