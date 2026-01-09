H-Farm, CdA propone dividendo straordinario da 0,06 euro e riduzione CdA a 5 membri

H-Farm

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di(che sarà convocata per il 26 gennaio 2026 in prima convocazione e per il 29 gennaio 2026 in seconda convocazione) la distribuzione di un(cedola n. 1) pari a, per un ammontare complessivo di 12.009.415,50 euro. La proposta del consiglio prevede: data stacco cedola (ex date) 2 febbraio 2026; record date 3 febbraio 2026; data di pagamento 4 febbraio 2026.La distribuzione è resa possibile grazie aldella totalità delle quote rappresentanti il 100% del capitale sociale del(H-FARM International School), che ha consentito, a livello consolidato, la generazione di liquidità sufficiente a sostenere la distribuzione del dividendo, anche alla luce dello stato di maturazione di ulteriori iniziative presenti nel portafoglio investimenti.In particolare,verso le aziende e prevedono di concludere l'anno accademico 2025/2026 con il pareggio operativo, preparandosi a entrare in territorio positivo nell'anno accademico 2026/2027, che coinciderà con il decimo anno dalla fondazione. Positivo anche l'avvio della H-FARM SPORTS Academy che grazie alla sinergia con le scuole e l'università sta rapidamente acquisendo un ruolo di rilievo nel panorama internazionale."Sono felice di poter proporre oggi la distribuzione del primo dividendo straordinario dopo tanti anni di investimenti - dichiara il- In questi vent'anni H-FARM ha seminato moltissimo, e continua a farlo, costruendo imprese, competenze e opportunità per i giovani. Con la consulenza, e oggi anche grazie alla valorizzazione del comparto Schools, iniziamo a raccogliere le giuste soddisfazioni. Questo dividendo è il segno concreto di un lavoro di accelerazione e costruzione di aziende innovative che crescono, generano impatto e valore sul territorio e, soprattutto, restano nel tempo nel nostro CAMPUS. Un CAMPUS che si prepara a diventare ancora più grande e più internazionale, continuando a investire su formazione, innovazione e sviluppo".Il CdA ha anche deliberato inoltre di proporre - nella stessa assemblea - ladi amministrazione, prevedendo una riduzione, in base alla valutazione secondo cui l'organo amministrativo, anche in una composizione ridotta, alla luce - tra l'altro - delle dimensioni della società e avuto riguardo alla qualificazione professionale dei consiglieri attualmente in carica, risulti adeguato sia in termini di efficienza che di efficacia gestionale.