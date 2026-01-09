H-Farm, CdA propone dividendo straordinario da 0,06 euro e riduzione CdA a 5 membri

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di H-Farm
, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di proporre all'assemblea
(che sarà convocata per il 26 gennaio 2026 in prima convocazione e per il 29 gennaio 2026 in seconda convocazione) la distribuzione di un dividendo straordinario
(cedola n. 1) pari a 0,06 euro
, per un ammontare complessivo di 12.009.415,50 euro. La proposta del consiglio prevede: data stacco cedola (ex date) 2 febbraio 2026; record date 3 febbraio 2026; data di pagamento 4 febbraio 2026.
La distribuzione è resa possibile grazie al perfezionamento della cessione
della totalità delle quote rappresentanti il 100% del capitale sociale del comparto scolastico K12
(H-FARM International School), che ha consentito, a livello consolidato, la generazione di liquidità sufficiente a sostenere la distribuzione del dividendo, anche alla luce dello stato di maturazione di ulteriori iniziative presenti nel portafoglio investimenti.
In particolare, H-FARM College e la sua Business School continuano il percorso di crescita in termini di studenti e ricavi
verso le aziende e prevedono di concludere l'anno accademico 2025/2026 con il pareggio operativo, preparandosi a entrare in territorio positivo nell'anno accademico 2026/2027, che coinciderà con il decimo anno dalla fondazione. Positivo anche l'avvio della H-FARM SPORTS Academy che grazie alla sinergia con le scuole e l'università sta rapidamente acquisendo un ruolo di rilievo nel panorama internazionale.
"Sono felice di poter proporre oggi la distribuzione del primo dividendo straordinario dopo tanti anni di investimenti - dichiara il presidente e fondatore Riccardo Donadon
- In questi vent'anni H-FARM ha seminato moltissimo, e continua a farlo, costruendo imprese, competenze e opportunità per i giovani. Con la consulenza, e oggi anche grazie alla valorizzazione del comparto Schools, iniziamo a raccogliere le giuste soddisfazioni. Questo dividendo è il segno concreto di un lavoro di accelerazione e costruzione di aziende innovative che crescono, generano impatto e valore sul territorio e, soprattutto, restano nel tempo nel nostro CAMPUS. Un CAMPUS che si prepara a diventare ancora più grande e più internazionale, continuando a investire su formazione, innovazione e sviluppo".
Il CdA ha anche deliberato inoltre di proporre - nella stessa assemblea - la rideterminazione del numero dei componenti del consiglio
di amministrazione, prevedendo una riduzione dagli attuali 6 a 5 membri
, in base alla valutazione secondo cui l'organo amministrativo, anche in una composizione ridotta, alla luce - tra l'altro - delle dimensioni della società e avuto riguardo alla qualificazione professionale dei consiglieri attualmente in carica, risulti adeguato sia in termini di efficienza che di efficacia gestionale.