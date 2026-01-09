Haiki+ rafforza il management: Pepe alle Relazioni Istituzionali, Patti DG di Haiki Metals

Haiki+

(Teleborsa) -annuncia due nuove nomine strategiche a rafforzamento della propria struttura manageriale, a supporto del percorso di crescita industriale e del presidio istituzionale del Gruppo.della strategia di Haiki+: lo sviluppo industriale e il dialogo istituzionale", ha dichiarato. "La nomina di Fabio Patti come Direttore Generale di Haiki Metals e l’ingresso di Carlo Emanuele Pepe alle Relazioni Istituzionali rafforzano il presidio di filiere strategiche e il dialogo con le istituzioni"., spiega una nota, ha l'obiettivo di guidare lo sviluppo e il consolidamento del dialogo tra Haiki+ e i principali stakeholder istituzionali e pubblici, per promuovere collaborazioni strategiche, favorire un confronto strutturato sui temi normativi e contribuire alla competitivita` sostenibile del Gruppo nel percorso di transizione ecologica e industriale.Le relazioni istituzionali in Haiki+ sono intese come leva strategica di connessione tra impresa, territori e comunita`. In questo contesto, Pepe e` punto di riferimento per l’interlocuzione con enti, istituzioni e associazioni di settore, garantendo un approccio autorevole, trasparente e orientato alla costruzione di valore condiviso nel lungo periodo."Le relazioni istituzionali sono un ponte tra impresa e comunita`: costruirle con trasparenza e visione significa contribuire a uno sviluppo condiviso e duraturo", ha dichiarato Carlo Emanuele Pepe.ha assunto l’incarico di Direttore Generale di Haiki Metals, la nuova business unit del Gruppo Haiki+ dedicata alla produzione di piombo e leghe di piombo da batterie esauste.La nascita di Haiki Metals rappresenta un passaggio chiave nella strategia di sviluppo del Gruppo, rafforzandone il posizionamento come primo produttore italiano di piombo e consolidando il presidio su una filiera industriale essenziale per l’economia circolare, la sicurezza degli approvvigionamenti e la transizione ecologica del Paese."Haiki Metals nasce con l’ambizione di costruire una filiera del piombo moderna, efficiente e tecnologicamente avanzata, capace di coniugare performance industriale e sostenibilita` ambientale", ha dichiarato Fabio Patti. "Il nostro obiettivo e` valorizzare al massimo il recupero di materia, trasformando una risorsa strategica per il Paese in un motore di innovazione industriale".La nomina di Fabio Patti riflette una scelta orientata a competenze industriali e visione tecnologica. A lui e` affidata la responsabilita` di guidare lo sviluppo tecnologico della divisione, accelerarne la crescita e contribuire in modo determinante all’evoluzione del perimetro industriale del Gruppo.