Londra: movimento negativo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Ribasso per Metlen Energy & Metals
, che presenta una flessione del 2,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Metlen Energy & Metals
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,54%, rispetto a +1,46% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Metlen Energy & Metals
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45,88 Euro. Primo supporto visto a 44,33. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 43,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)