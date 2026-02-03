Milano 16:41
Londra: movimento negativo per Metlen Energy & Metals

Londra: movimento negativo per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Ribasso per Metlen Energy & Metals, che presenta una flessione del 2,18%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Metlen Energy & Metals mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,54%, rispetto a +1,46% del principale indice della Borsa di Londra).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Metlen Energy & Metals. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45,88 Euro. Primo supporto visto a 44,33. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 43,77.

