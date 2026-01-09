Milano 13:40
Londra: risultato positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale dell'argento, che tratta in utile del 3,55% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Fresnillo. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,21 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 34,62. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 33,63.

