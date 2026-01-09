Londra: risultato positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale dell'argento
, che tratta in utile del 3,55% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Fresnillo
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,21 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 34,62. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 33,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)