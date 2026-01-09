Nextalia completa la vendita di Firstance

(Teleborsa) -annuncia la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Firstance, primaria piattaforma TechForFin europea.L’Operazione, spiega una nota, prevede, tra l’altro, il reinvestimento del top management di Firstance, guidato dall’Amministratore Delegato Massimiliano Merlo, al fianco dei nuovi azionisti, assicurando continuità gestionale e allineamento strategico.ad alto contenuto tecnologico. Il Gruppo opera nella distribuzione B2B e B2B2C di soluzioni di private insurance, con particolare focus su polizze vita tradizionali e unit-linked rivolte a clientela HNWI e UHNWI. Grazie a una piattaforma IT proprietaria all’avanguardia, Firstance offre ai propri partner, compagnie assicurative e private bank, servizi a elevato valore aggiunto, tra cui consulenza commerciale e regolamentare, supporto post-vendita e soluzioni altamente personalizzate.Con il supporto di Nextalia, Firstance ha intrapreso un percorso di crescita strutturato e condiviso con il management team, focalizzato sul consolidamento della leadership in Italia, espansione internazionale e innovazione tecnologica. A partire dall’acquisizione da parte di Nextalia nel 2022, il Gruppo ha realizzato una significativa espansione commerciale, evolvendo da leader nel mercato italiano a player di dimensione internazionale, anche attraverso operazioni mirate come l’acquisizione di Gatsby & White. Contestualmente, Firstance ha avviato una profonda trasformazione tecnologica, con un forte focus sugli investimenti IT, rafforzando il proprio posizionamento competitivo e creando le condizioni per l’ingresso di un buyer industriale tecnologico, pienamente coerente con la strategia di sviluppo delineata sin dall’investimento iniziale.L’Operazione vede come acquirente Harvest, tra i principali provider europei di soluzioni software e piattaforme digitali per il wealth management, al servizio di banche, compagnie assicurative, asset manager, reti di consulenza finanziaria e professionisti della gestione patrimoniale. Fondata in Francia, Harvest si distingue per una forte specializzazione tecnologica, offrendo soluzioni utilizzate da migliaia di istituzioni finanziarie e professionisti. A partire dal 2024, TA Associates e Montagu Private Equity sono entrati nell’azionariato di Harvest, affiancando il management team a sostegno del piano strategico di crescita e internazionalizzazione dell’azienda.L’Operazione rappresenta la seconda exit del fondo Nextalia Private Equity e conferma la capacità di Nextalia di accompagnare le aziende in percorsi di crescita strutturata, rafforzandone il posizionamento competitivo e sostenendone l’evoluzione verso una dimensione internazionale., ha commentato: “Siamo orgogliosi del percorso di crescita realizzato da Firstance. Questa operazione testimonia la nostra capacità di creare valore attraverso una strategia industriale chiara e un supporto attivo alle nostre partecipate. Firstance ha rafforzato significativamente il proprio posizionamento, ponendo basi solide per una crescita sostenibile e di respiro internazionale. Con questa exit, la seconda del fondo Nextalia Private Equity, abbiamo già rimborsato ai nostri investitori quasi la metà del fondo".