Nusco si trasforma con l'acquisto da 18 milioni di euro del business immobiliare della famiglia

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Nusco
, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha approvato l'acquisizione di Nusco Immobili Industriali (Nusco II)
, azienda riconducibile alla famiglia Nusco, attiva nel settore dello sviluppo residenziale.
L'operazione si inserisce in un più ampio progetto di evoluzione industriale e patrimoniale
del Gruppo Nusco e rappresenta un passaggio strategico rilevante, volto a rafforzare la solidità finanziaria della società, migliorare la qualità dell'attivo consolidato e incrementare la visibilità e la stabilità dei flussi economici nel medio-lungo periodo, si legge in una nota.
Con l'integrazione di Nusco II, il Gruppo adotta un modello industriale-immobiliare integrato, in cui la proprietà, lo sviluppo e la valorizzazione di asset immobiliari industriali e commerciali si affiancano al core business manifatturiero
. Tale assetto contribuisce a ridurre la volatilità del ciclo operativo legato al business degli infissi e a rafforzare il profilo complessivo di rischio-rendimento della società.
Nusco II ha registrato, al 31.12.2024, un fatturato
di 1.180.964 euro, EBITDA
di 1.795.285 euro, Totale Attivo di 43.997.746 euro e posizione finanziaria netta di 4.773.789 euro.
"Questa operazione è il risultato di una strategia chiara e disciplinata - ha commentato l'AD Guerino Vassalluzzo
- Rafforziamo il modo in cui operiamo, concentrandoci su asset strategici che sostengono l'impronta industriale e possono migliorare la qualità e stabilità dei flussi di cassa. Riteniamo che la nuova struttura del Gruppo sarà in grado di generare benefici tangibili sia a livello operativo che in termini di creazione di valore per tutti gli azionisti".
In particolare, Nusco procederà con l'acquisizione della quota di titolarità di Nusco Invest, pari al 99,94% del capitale sociale di Nusco II, tramite un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, pari a 17.999.999,60 euro
, incluso sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, c.c., mediante emissione di nuove 13.333.333 di azioni ordinarie. A seguito del perfezionamento dell'operazione, Nusco Invest rafforzerà la propria partecipazione nella società che sarà pari a 71,41%, mentre il flottante sarà pari al 15,96%.
Il prezzo di esercizio delle azioni
rivenienti dall'aumento di capitale in natura è stato fissato in 1,35 euro e cioè pari alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni nei 90 giorni precedenti la data dell'odierna riunione consiliare, applicando un premio del 67%
al fine di tenere in considerazione il maggior valore patrimoniale del Gruppo Nusco rispetto all'attuale capitalizzazione di Borsa e una riduzione del profilo di rischio complessivo della società.