Nusco si trasforma con l'acquisto da 18 milioni di euro del business immobiliare della famiglia

Nusco

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha, azienda riconducibile alla famiglia Nusco, attiva nel settore dello sviluppo residenziale.L'operazione si inserisce in undel Gruppo Nusco e rappresenta un passaggio strategico rilevante, volto a rafforzare la solidità finanziaria della società, migliorare la qualità dell'attivo consolidato e incrementare la visibilità e la stabilità dei flussi economici nel medio-lungo periodo, si legge in una nota.Con l'integrazione di Nusco II, il Gruppo adotta un modello industriale-immobiliare integrato, in cui la proprietà, lo sviluppo e la. Tale assetto contribuisce a ridurre la volatilità del ciclo operativo legato al business degli infissi e a rafforzare il profilo complessivo di rischio-rendimento della società.Nusco II ha registrato, al 31.12.2024, undi 1.180.964 euro,di 1.795.285 euro, Totale Attivo di 43.997.746 euro e posizione finanziaria netta di 4.773.789 euro."Questa operazione è il risultato di una strategia chiara e disciplinata - ha commentato l'- Rafforziamo il modo in cui operiamo, concentrandoci su asset strategici che sostengono l'impronta industriale e possono migliorare la qualità e stabilità dei flussi di cassa. Riteniamo che la nuova struttura del Gruppo sarà in grado di generare benefici tangibili sia a livello operativo che in termini di creazione di valore per tutti gli azionisti".In particolare, Nusco procederà con l'acquisizione della quota di titolarità di Nusco Invest, pari al 99,94% del capitale sociale di Nusco II, tramite un, incluso sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, c.c., mediante emissione di nuove 13.333.333 di azioni ordinarie. A seguito del perfezionamento dell'operazione, Nusco Invest rafforzerà la propria partecipazione nella società che sarà pari a 71,41%, mentre il flottante sarà pari al 15,96%.Ilrivenienti dall'aumento di capitale in natura è stato fissato in 1,35 euro e cioè pari alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni nei 90 giorni precedenti la data dell'odierna riunione consiliare, applicando unal fine di tenere in considerazione il maggior valore patrimoniale del Gruppo Nusco rispetto all'attuale capitalizzazione di Borsa e una riduzione del profilo di rischio complessivo della società.