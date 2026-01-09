Milano
13:45
45.700
+0,06%
Nasdaq
8-gen
25.507
-0,57%
Dow Jones
8-gen
49.266
+0,55%
Londra
13:46
10.097
+0,52%
Francoforte
13:45
25.230
+0,41%
Venerdì 9 Gennaio 2026, ore 14.02
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in calo il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: in calo il settore assicurativo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
09 gennaio 2026 - 10.00
Perde terreno l'
indice delle società assicurative
, che retrocede a 39.014,52 punti, ritracciando dello 0,90%.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Insurance
-0,83%
